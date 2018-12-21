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دوخة يتفوّق على عسلة في الدوري السعودي

21 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 47 زيارة

انتهى لقاء الرائد بضيفه الحزم والذي جرى أمس الخميس ضمن الجولة الـ 14 من الدوري السعودي بفوز أصحاب الأرض بهدف وحيد من دون رد، رفقاء الحارس الجزائري عز الدين دوخة تحكموا في اللقاء وخلقوا العديد من الفرص، لكن فطنة الحارس الجزائري الآخر ماليك عسلة، الذي تصدى لعديد الانفرادات، وبتفوقه على مواطنه عسلة يكون دوخة قد استعاد بعض الثقة خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد الخسارة المخيبة ضد النصر برباعية، حيث هوجم بقوة من طرف أنصار النادي الذين حملوه مسؤولية الخسارة، رغم أنه لا يتحملها على الإطلاق .
بورقعة -ع

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