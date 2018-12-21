سانت إيتيان يعود لطلب وناس مرة أخرى :

كشف موقع “بيت فوتبال كلوب” الفرنسي، أن إدارة سانت إيتيان تعتزم تقديم عرض لنادي نابولي بخصوص لاعبه الجزائري الشاب آدم وناس، وكانت إدارة سانت إيتيان قد عبرت صراحة عن رغبتها في التعاقد مع آدم على شكل إعارة في الصيف الماضي، لكن أنشيلوتي رفض الأمر وقرر الاحتفاظ باللاعب الشاب، لكن ومع قدوم الميركاتو الشتوي وصدور أنباء كثيرة عن انفتاح نابولي على إعارته في جانفي المقبل، فإن إدارة النادي الأخضر تعتزم العودة بعرض جديد علها تقنع اللاعب، رغم معرفة إدارة سانت إيتيان صعوبة الحصول على آدم.

نابولي يخطط للتعاقد مع جناح أيمن ووناس في خطر

كشفت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الشهيرة يوم أمس، أن إدارة نابولي تخطط للتعاقد مع جناح أيمن في السوق الشتوية التي ستنطلق قريبا، “إل ماتينو” قالت أن الأمر يتعلق بمانوال لاتزاري لاعب سبال والذي يعتبر جناحا شابا مميزا قدم مستويات رائعة في بداية الموسم الحالي، ذات الصحيفة قالت أن الأمر فيه كثير من الغرابة لأن نابولي يملك كاليخون في نفس المركز، بالإضافة للاعب الخضر آدم وناس، إلا في حال كانت الإدارة تخطط لإعارة وناس، هذا وأجمعت صحافة نابولي أن قدوم لاتزاري ليس له إلا معنى واحدا، وهو قرب رحيل وناس لأحد الأندية التي تطلبه .

بورقعة -ع

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