سانشيز يكسب رهانًا من روخو بشأن إقالة مورينيو :

راهن الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم مانشستر يونايتد، على إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الشياطين الحمر، قبل أن يصدر القرار يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن سانشيز كسب رهانًا من زميله في الفريق ماركوس روخو، بمبلغ 20 ألف إسترليني.

وأكدت أن سانشيز أرسل رسالة نصية عبر “واتساب” لروخو وقال فيها: “لقد قلت لك ذلك، الصبر هو كل ما يتطلبه الأمر، روخو أنت مدين لي بـ20 ألف إسترليني”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الجماهير سوف تشعر بالغضب من اللاعبين الذين كانوا يراهنون على رحيل مورينيو وإقالته من تدريب الفريق.

وكان مورينيو قد دافع عن سانشيز الأسبوع الماضي وقال إنه عانى للتأقلم مع الفريق، بسبب انضمامه إلى الشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.