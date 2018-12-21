كلمات نارية من بوغبا بعد إقالة مورينيو!

تسبب قرار إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في ردود أفعال كبيرة داخل غرفة ملابس الشياطين الحمر.

الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كان أسعد لاعبي الفريق الإنجليزي بقرار الإطاحة بالمدرب البرتغالي مورينيو خارج أسوار أولد ترافورد.

تقرير إنجليزي كشف عن الكلمات التي أطلقها متوسط ميدان الديون الفرنسية، بعد إعلان القرار الرسمي بإقالة سبيشال وان، والذي أظهر فرحته الكبيرة وشماتته في رحيل عدوه اللدود بمدينة مانشستر.

وقال بوغبا في ملعب التدريب عقب قرار الإقالة:” لقد لعب بالكرة الخاطئة، كان يعتقد أنه قادر على جعلي أحمقاً، ويجعل المشجعين ضدي، هو لعب مع الشخص الخطأ”.



في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الغضب على مايكل كاريك عضو الجهاز الفني على رد فعل بوغبا، حيث أخبره أن مانشستر يونايتد أكبر من أي مدرب أو لاعب.

ووجه كاريك رسالة لبوغبا وللاعبين:” لا أحد أكبر من النادي، وسوف نتخلص من أي شخص لا يلتزم بقيم ومعايير النادي، وعلى اللاعبين القتال من أجل قميص الفريق”.

التقارير أشار أيضاً إلى أن المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو كان اللاعب الوحيد في صفوف الفريق الذي لم يظهر أي فرحة أو اهتماماً بالسعادة التي كانت عليها غرفة ملابس اليونايتد بعد إقالة البرتغالي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عن تعيين أولي غونار سولشاير مُدرباً مؤقتاً للفريق حتى نهاية موسم 2018/2019، خلفاً لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.