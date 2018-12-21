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ماندي مع أفضل 11 لاعبا في إسبانيا :

21 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 48 زيارة

توج الدولي الجزائري ومدافع نادي ريال بيتيس الإسباني بجائزة شرفية جديدة عقب المستوى الكبير الذي قدمه هذا الموسم كواحد من أحسن المدافعين في الليغا، وهو الذي يشارك بانتظام في التشكيلة الأساسية للنادي الأندلسي، حيث وضعته دراسة قام بها موقع مختص في متابعة البطولة الإسبانية (سي إي أو أس) في التشكيلة المثالية لليغا الإسبانية حتى الآن والتي ضمت لاعبين كبارا على غرار ميسي وسواريز وإلى جانبه في الدفاع كل من مدافع برشلونة ألبا ومدافع الريال كارفخال، كما أن هذه الدراسة شملت إلا اللاعبين الذين شاركوا لأكثر من 720 دقيقة أي 8 لقاءات كاملة، ويعتبر هذا الاعتراف مستحقا للاعب الخضر الذي طور كثيرا من مستواه منذ التحاقه ببيتيس قادما من رامس الفرنسي.
ب-ب

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