محرز ضمن قائمة أحسن مائة لاعب لعام 2018 :

كشفت مجلة “فور فور تو” السويسرية الرائدة عن قائمة أحسن مائة لاعب كما تفعل في نهاية كل عام، قائمة هذا العام عرفت تواجد لاعب الخضر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز، فرغم بداية العام السيئة مع ليستر سيتي، إلا أن انطلاقته المميزة مع واحد من أحسن فرق العالم وفي منافستي الدوري ودوري الأبطال جعلت محرري المجلة السابقة الذكر يختارونه، رياض احتل المركز الـ 72 متفوقا على عديد النجوم العالميين، للإشارة المجلة كشفت عن أول 80 اسما فقط وكان محرز الجزائري والعربي الوحيد في القائمة .

سيكون في طريق مفتوح للوصول لنهائي كأس الرابطة

في سياق منفصل، جاءت قرعة دور النصف نهائي لمنافسة كأس الرابطة رحيمة بالدولي الجزائري وناديه المان سيتي، حيث أوقعتهم مع نادي بيرتون من الدرجة الثالثة، مهمة رياض وبقية زملائه ستكون سهلة جدا وسيكونون في طريق مفتوح لمقابلة الفائز من توتنهام وتشيلسي في نصف النهائي الثاني، هذا وتقام لقاءات نصف النهائي في الـ14 و 21 من شهر جانفي الداخل بنظام الذهاب والإياب على عكس ما كان عليه الحال في الأدوار السابقة .

كلود بويال: ” كان من الصعب جدا رؤية محرز بقميص السيتي”

أدلى مدرب ليستر سيتي كلود بويال بتصريحات جديدة حول عودة لاعب الخضر رياض محرز لملعب الكينغ بارو بعد انتقاله للسيتي، بويال قال أن لحظة انتقال رياض كانت صعبة، ليس عليه فقط، بل على جميع محبيه في نادي ليستر ستيي والذين لم يتقبلوا رؤيته بقميص ناد آخر، هذا وكان بويال قال في تصريحات سابقة أن رياض يستحق كل التقدير نظير ما قدمه لناديه طيلة الفترة التي لعب فيها بألوان ليستر سيتي، يشار إلى أن رياض شارك في ذلك اللقاء أساسيا وساهم في تأهل فريقه بركلات الترجيح ثلاثة لواحد.

بورقعة -ع

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