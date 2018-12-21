مدرب فينرباتشي: ” لا أعرف ماذا حصل لسليماني”

مازال الدولي الجزائري إسلام سليماني يصنع الحدث في تركيا، حيث عاد مدرب النادي للحديث عنه في تصريحات أوردتها صحيفة “حريات” أمس الخميس، أونال وبعد أن تكلم عن بداية الموسم الكارثية للفريق، أتى على ذكر بعض اللاعبين السيئين وكان من الطبيعي أن يكون سليماني على رأسهم، حيث سئل عن تدهور مستوى إسلام، وقال: ” صراحة لا أعرف ما دهاه، ما أعرفه عنه أنه هداف من الطراز الأول، كما أنه أثبت قدراته سابقا، لكن وعند الوصول لتركيا تغير كل شيء”، هذا ولم يتكلم أونال عن مصير إسلام والميركاتو المقبل ولو أن الأمر بشأن الجزائري واضح .

الإعلام التركي تكلم يوم أمس أيضا عن تسريح سليماني

وكما أشرنا أعلاه، فإن مصير سليماني بات معروفا للعام والخاص في محيط النادي، صحيفة فاناتيك الشهيرة قالت يوم أمس أن رئيس نادي فينرباتشي قرر وانتهى بخصوص إسلام، حيث سيعمل على إنهاء إعارته الممتدة لنهاية الموسم الحالي، وكما سبق وأشرنا في أعداد كثيرة ماضية، فإن سليماني لن ينهي الموسم في فينرباتشي وهو مضطر للبحث عن وجهة أخرى قد تكون برتغالية من بوابة سبورتينغ لشبونة وقد تكون إنجليزية من بوابة نادي فولهام .

رئيس فينرباتشي: “سليماني وبن زية خيّبا الآمال”

في ذات السياق، وفي وقت لاحق من يوم أمس نشط رئيس نادي فينرباتشي “علي كوك” ندوة صحفية لتقديم المدرب الجديد أورسون يونال الذي عين في وقت سابق، كوك وجد نفسه محاصرا بأسئلة كثيرة حول مستقبل بعض اللاعبين ورغم أنه لم يجب صراحة، إلا أنه ألمح بقوة لذلك، حين قال: ” سليماني وبن زية خيبا الآمال كثيرا، هذا ما يمكنني قوله”، وبات من الأكيد أن مصير الثنائي الجزائري قد انتهى وعليهما البحث عن وجهة أخرى .

رئيس فينرباتشي والمدير الرياضي اجتمعا أمس وقرّرا تسريح بن زية وسليماني

في ذات السياق، كشفت صحيفة فاناتيك أن اجتماعا يكون قد دار عشية أمس بين المدير الرياضي لفينرباتشي داميان كومولي والرئيس علي كوك، الصحيفة قالت أن الرئيس أمر “كومولي” بضرورة إيجاد فريق للثنائي الجزائري بن زية وسليماني، مؤكدا على ضرورة عدم استمرارهما، هذا ويكون قرار تسريح سليماني قد صدر من المدرب وينال الذي يريد تجديد الفريق تحسبا لنصف موسم ثان ناري، حيث يحتل فينرباتشي مراكز المؤخرة ولا يتصور أحد في تركيا سقوطه للدرجة الثانية.

بورقعة -ع

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