مسلوب في التشكيلة المثالية لليغ 2 :

عقب المردود الأكثر من رائع الذي يقدمه الدولي الجزائري السابق ولاعب نادي لونس الفرنسي وليد مسلوب منذ بداية الموسم الحالي وخلال 16 لقاء شارك فيها لحد الآن، تواجد مسلوب ضمن التشكيلة المثالية لليغ 2 الفرنسية عن الجولة الثامنة عشرة عقب مساهمته الكبيرة في التعادل الذي عاد به لونس من مواجهة كليرمون فوت والمستوى الراقي الذي قدمه، هذا ويعتبر مسلوب واحدا من مفاتيح اللعب في فريقه ومن بين الأحسن في فرنسا ككل بعد أن تمكن من تسجيل هدفين وتقديم أربع تمريرات حاسمة.

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