نجم برشلونة الجديد يخضع للفحص الطبي :

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة برشلونة الإسباني سمحت بحضور الكولومبي جيسون مورييو قلب دفاع فالنسيا من أجل الخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انتقاله في شهر جانفي من العام المقبل.

وسيخضع اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عاما للفحص الطبي اليوم ولكن سيجري الإعلان عن التعاقد النهائي يوم 27 من الشهر الجاري عقب انتهاء أعمال مجلس الوزراء المنعقد في إقليم كتالونيا والذي من المرجح أن يشهد احتجاجات سياسية أثناء إقامته.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن فالنسيا وافق على إعارة مورييو لمدة 6 أشهر إلى برشلونة مقابل مليوني يورو في حين يحق للبلوغرانا تحويل عقد الإعارة إلى شراء نهائي عقب في صيف 2019 مقابل دفع 25 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة إلى ان مورييو من المنتظر أن يجري تقديمه للجمهور قبل العام الجديد لالتقاط الصور التذكارية خاصة أن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة قد طلب التعاقد مع قلب دفاع على وجه السرعة.

وكان مورييو الذي يلعب مع منتخب كولومبيا قد خضع لمراقبة قوية من إدارة برشلونة للتأكد من جودته خاصة أن اللاعب سبق له اللعب في صفوف إنتر ميلان الإيطالي لفترة قبل أن يرحل لصفوف الخفافيش.

وتخوفت إدارة برشلونة من حالة الغموض التي فرضها موقف الفرنسي صامويل أومتيتي قلب دفاع الفريق والذي يجري علاجه منذ عدة أسابيع بسبب مشكلة في غشاء الركبة والغضروف ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للجراحة إذا ما فشل العلاج التحفظي الذي أجراه عدة مرات وكان آخرها في أحد المراكز القطرية المتخصصة.