هنري يستهدف ضم صديقه السابق في آرسنال إلى موناكو :

يسعى تييري هنري، إلى تعزيز فريقه موناكو الفرنسي بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن هنري، يريد التعاقد مع صديقه الإسباني سيسك فابريغاس، وضمه إلى صفوف موناكو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان هنري زميلًا لسيسك فابريغاس في آرسنال، ويملكان علاقة جيدة، قد تسهل عملية انضمام اللاعب الدولي الإسباني السابق إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وسيتعين على فابريغاس صاحب الـ31 عامًا، أن يتخذ قرارًا في أسرع وقت ممكن، خاصة أن عقده مع فريقه الحالي تشيلسي ينتهي في الموسم الحالي.

ولا يعد موناكو الفريق الوحيد الذي يريد فابريغاس، فهناك رغبة قوية من ميلان الإيطالي لضم اللاعب خلال انتقالات الشتاء أيضًا، كما أن أتلتيكو مدريد يريده مجانًا في الصيف المقبل.

ورغم اهتمام العديد من الأندية به مؤخرًا، إلا أن فابريغاس ما زال يريد البقاء في تشيلسي ويحاول إقناع مدربه الجديد ساري، من أجل الحصول على مزيد من الدقائق للمشاركة.