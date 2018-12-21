نصائح فيرجسون تنير طريق سولسكاير في المهمة الصعبة

ظهر أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، في أول مؤتمر صحفي له، بعد توليه مهمة تدريب الفريق، اليوم الجمعة.

ونشر الموقع الرسمي لليونايتد، تصريحات سولسكاير، الذي أكد غياب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن مواجهة كارديف سيتي، غدًا السبت، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير “لوكاكو في راحة من التدريبات منذ يومين، لم أقابله حتى الآن، غيابه عن مواجهة كارديف كان مقررًا قبل وصولي، كما هو الحال مع أليكسيس سانشيز”.

وأبرز المدرب النرويجي، دور مساعديه مايكل كاريك وكيران ماكينا، في اختيار التشكيلة الأساسية لفريقه أمام كارديف، نظرًا لتواجدهما منذ بداية الموسم.

وكشف سولسكاير عن استعانته بنصائح مدربه السابق في مانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون، قبل المباراة الأولى أمام كارديف، حيث اعتبره مستشارًا له في مهمته الجديدة.

وفتح سولسكاير، الباب أمام كافة اللاعبين في قائمة الفريق، للمشاركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عزمه منح الفرصة للجميع، خاصة مع كثرة المباريات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتطرق سولسكاير للحديث عن توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر، حيث قال “أتفهم رغبة العديد من المدربين في الحصول على هذه الفرصة، كما هو الحال معي، لهذا لم أفكر مرتين حينما تلقيت اتصالًا من النادي”.

وأوضح أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو تقليص فارق الـ 11 نقطة مع تشيلسي، صاحب المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليغ، الذي يملك 37 نقطة.