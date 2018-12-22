العميد لأول مرة في دور المجموعات لأمجد البطولات :

تمكن فريق شباب قسنطينة من العبور إلى دور المجموعات من منافسة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد أن حسم نتيجة لقاء العودة أمام فايبرز الأوغندي بهدفين دون رد، حملا توقيع جعبوط وبن شريفة، ليفوز بمجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل صفر.



ثاني تأهل في دوري الأبطال والخامس في المجموع

بفوزه في أوغندا أمس، فقد تمكن فريق شباب قسنطينة من تحقيق ثاني تأهل له في منافسة دوري أبطال إفريقيا في ثاني مشاركة له، حيث سبق له وأن حسم التأهل في الدور التمهيدي أمام غامتيل الغامبي، ثم أطاح أمس بالأفاعي، ولكنه في مشاركته الأولى سنة 1997 خرج من أول دور، كما يعتبر تأهل أمس هو الخامس من نوعه، حيث تجاوز الفريق سابقا كلا من غامتيل، نجيلاك، النمور، نساروا وأمس فايبرز.

الخضورة لأول مرة في دور المجموعات برابطة الأبطال

بعد تجاوزه عقبة فايبرز الأوغندي، كان فريق شباب قسنطينة على موعد مع دخول التاريخ، حيث لم يسبق له وأن وصل إلى دور المجموعات سواء في كل مشاركاته السابقة، وبالتالي تحقق رهان المجموعة على التأهل في هاته المنافسة، والهدف الأولي من المشاركة فيها بالمرور إلى دور المجموعات في انتظار أن يواصل الفريق مغامرته، ولم لا الذهاب بعيدا فيها وتكرار سيناريو وفاق سطيف الذي توج به بتعداد متواضع.

بلال.ص

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