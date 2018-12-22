القيمة التسويقية لمحرز ترتفع إلى 81.3 مليون أورو :

كشف مرصد كرة القدم (سي أي أو آس” عن إحصائيات جديدة تخص الدوري الإنجليزي الممتاز والتي كان النجم الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي رياض محرز حاضرا فيها، حيث كشف المرصد عن الارتفاع في القيمة التسويقية لمحرز مقارنة بتلك التي انتقل بها من ليستر سيتي إلى بطل البريمرليغ، حيث أصبحت قيمة لاعب الخضر 81.3 مليون أورو وهو الذي دفع فيه السيتزن 70 مليون أورو الصيف الماضي، ويبقى الانتقال إلى ناد بحجم السيتي ولخمسة أشهر فقط حتى الآن وراء هذا الارتفاع الكبير لقيمة اللاعب.

غاب عن التشكيلة المثالية للبريمرليغ

بالموازاة مع الارتفاع الكبير في قيمته التسويقية، كشف ذات الموقع عن التشكيلة المثالية للاعبي الدوري الإنجليزي حتى الآن وهي الدراسة التي شملت اللاعبين الذين شاركوا في 720 دقيقة كاملة، أي ثمانية لقاءات وهي القائمة التي عرفت غياب محرز الذي تبقى مشاركته متذبذبة هذا الموسم بين أساسي وبديل، وجاء غياب رياض رغم التواجد الكبير للاعبي فريقه السيتي والذين بلغ عددهم سبعة في مقدمتهم ستيرلينغ وأغويرو.

ب-بكوش

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