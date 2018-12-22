الكاميرون تحتضن رسميا كان 2021 خلفا لكوت ديفوار :

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس أن الكاميرون ستنظم رسميا كأس أمم إفريقيا 2021 وذلك بتلقي الكاف مراسلة موقعة من رئيس الكاميرون بول بيا الذي يرحب باستضافة الكان رغم القرار الأخير لهيئة الملغاشي أحمد أحمد التي سحبت منه تنظيم كان 2019، ويأتي هذا القرار من الكاف في وقت أن كوت ديفوار هو الذي منح شرف تنظيم نسخة 2021 من قبل الكاميروني عيسى حياتو من قبل وكذلك تنظيم غينيا لكان 2023.

كوت ديفوار تهدد بالتصعيد والكاف سيعوضها بكان 2023

كانت كوت ديفوار قبل القرار المتخذ بشكل رسمي من الكاف القاضي بحرمانها من تنظيم “كان” 2021 قد هددت بإتباع كل الطرق القانونية للإبقاء عليها، ونظمت اجتماعا بحضور كل الفاعلين في البلاد بمجرد تداول حديث حول نية الكاف في منح الكاميرون تنظيم 2021 مكانها وهو ما حدث فعلا، بالمقابل سيعمل الملغاشي دون شك على منح كوت ديفوار تنظيم كان 2023 مع تقديم ضمانات بمساعدات ومزايا مستقبلا.

الكاف تندد بالحملة التي تطالها

جاء في البيان الذي صدر أمس في الموقع الرسمي للكاف تنديد من قبل الهيئة بحملة الانتقادات التي تطالها وتطال رئيسها الملغاشي أحمد أحمد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرقها للقوانين واللوائح، حيث قال البيان أن الكاف ومنذ اجتماع المكتب التنفيذي يوم 30 نوفمبر في غانا والذي أقر سحب تنظيم كان 2019 من المغرب وهي تتعرض لحملة منظمة تستهدف تشويه سمعتها ومصداقيتها.

ب-بكوش

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