اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني الطاهر بن فرحات في ذمة الله :

فقدت الأسرة الكروية الجزائرية، أحد الأسماء اللامعة فيها، وهو اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني الطاهر بن فرحات، عن عمر ناهز 74 سنة، الذي توفي فجر يوم الجمعة ووري الثرى، أمس، بمقبرة تيارت، بحضور جمع غفير من أصدقاء المرحوم والأسرة الرياضية والكروية من مسيرين ولاعبين قدامى، وقد ساهم المرحوم في المسيرة البطولية لفريق جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية، رفقة كل من معوش ومخلوفي وزوبة، من بين أشهر لاعبي شبيبة تيارت الذين ذاع صيتهم محليا، وطنيا وحتى دوليا، كرّس معظم حياته لخدمة الرياضة بصفة عامة ومعشوقة الجماهير بصفة خاصة، فكان لاعبا ومدربا وأبا روحيا لعدد من الأجيال الكروية، تميز بتفانيه للعمل، التواضع، الجد والعزيمة وحب الألوان الوطنية هذه الصفات وأخرى جعلت الطاهر لاعبا مثاليا ومن طينة الكبار، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الخبر الرياضي بخالص تعازيها لأسرة الفقيد والعائلة الكروية الجزائرية برحيل رمز آخر من رموز الجزائر. مهدي عبد القادر

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