باريس سان جيرمان يجهز عرضًا كبيرًا للاستيلاء على قلب نابولي :

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي باريس سان جيرمان عاقد العزم على الظفر بخدمات الدولي البرازيلي آلان (27 عاما)، لاعب وسط نادي نابولي.

يأمل المدرب توماس توخيل أن يتمكن من التوقيع مع آلان لزيادة قوة وسط الملعب خاصة بعد أن تأكد رحيل الفرنسي رابيوت الذي قرر إنهاء رحلته مع الباريسيين.

وبحسب ما تتداوله الصحف اليوم السبت، فإن الفريق الفرنسي يتوقع أن يكون آلان لاعبا بصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أي في جانفي 2019.

في هذه الأثناء يخطط نابولي إلى ضم الدولي الإيطالي نيكولاي باريللا لاعب وسط كالياري لتعويض رحيل منتظر لآلان، لكن كالياري الذي يبلغ من العمر 22 عاما مطلوب في إنتر ميلانو أيضا ولن تقل تكلفته عن 30 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” فإن لاعبي باريس سان جيرمان، ومدربه توخيل قد اندهشوا من أداء آلان حين تعادل الفريقان ذهابا وإيابا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لعب آلان لمنتخب البرازيل مؤخرا ليحسم النقاش حول تمثيله منتخب السامبا أو المنتخب الإيطالي نظرا إلى أنه يحمل الجنسية الإيطالية أيضا.

ويرتبط آلان بعقد مع نابولي ممتد حتى 2023، ولذا فإن دي لاورنتيس رئيس النادي ليس في عجلة من أمره لبيعه، كما أن المدرب كارلو أنشيلوتي يعتمد عليه بشكل واضح خاصة أن جورجينو انتقل إلى تشيلسي رفقة المدرب السابق ماوريسيو ساري.

على الرغم من ذلك، فإن عرض ما يزيد على 50 مليون يورو، سيكون أمرا يستحق التفكير بالنسبة إلى إدارة نابولي وربما تقتنع ببيعه لباريس إذا أبدى اللاعب نفسه رغبة في الانتقال.

لكن إذا قررت إدارة نابولي بيع آلان في يناير، فإن باريس سان جيرمان لن يكون المهتم الوحيد بخدماته، إذ يبدي كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني اهتماما كبيرا.

في حال تمت الصفقة، سينقض نابولي مباشرة على باريللا الذي مثل منتخب إيطاليا مؤخرا، والذي تتنافس أندية، تشيلسي، وإنتر ميلانو، وجوفنتوس على ضمه.