بلماضي: ” نعم أريد الفوز بكأس إفريقيا وهذه هي أسباب نجاحي مع المنتخب”

“صلاح ليس أحسن من محرز ولو بدأ رياض في ناد كبير لحقق أرقاما كبيرة”

أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي بتصريحات مطولة لموقع الجزيرة الإخباري تكلم فيه عن أمور كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالمنتخب الوطني، بلماضي تكلم عن إشرافه على الخضر ولمسته التي وضعها وأيضا تكلم عن نجم الخضر الأول رياض محرز، بلماضي بدأ حديثه عن مغادرته لناديه السابق الدحيل وقال: ” بالفعل كان الكثير من الناس تتملكهم الدهشة من قراري بالرحيل عن الدحيل في هذا التوقيت، وبالطبع هناك بعض الأسباب التي أفضل الاحتفاظ بها لنفسي، لأنها كانت بيني وبين إدارة النادي “.

“لم أغادر الدحيل لأنني اتفقت مع المنتخب الجزائري”

بلماضي رد على الأخبار الكثيرة التي تكلمت عن مغادرته للدحيل بعد اتفاقه مع المنتخب الوطني وفي هذا الشأن قال: ” بالطبع لا، هذا ليس صحيحا على الإطلاق، فأنا لست الرجل الذي لا يمكن الوثوق به، والجميع يعرفني جيداً وليس هذا هو السبب نهائيا، الناس يمكنهم التحدث بما يريدون، لكن الله وحده يعلم الحقيقة وأنا نفسي أعلم، وهذا شيء هام بالطبع، والله عز وجل يعلم أنني لم أفعل أي خطأ، عندما سمع الاتحاد الجزائري أنني لن أستمر مع الدحيل تواصل معي بعدما تركت الفريق بثلاثة أسابيع كاملة قبل نهاية شهر جوان، وقالوا لي نحن نريدك لقيادة الفريق الوطني وقبل ذلك لم يكن لدي أي تواصل معهم نهائيا “.

“هذا هو سبب نجاحي مع المنتخب الوطني”

محاور بلماضي أكد له أنه أعاد الاستقرار للخضر وهو نجاح يبقى جزئيا وطالبه بسر ذلك وهنا قال: ” لقد فعلت ما اعتدت أن أفعله مع فريق الدحيل مع اللاعبين ومع المؤسسة وكل ما يخص الفريق، حيث كوّنت الجهاز الفني الجديد المعاون لي وكذلك الفريق الطبي وعملت على توفير البيئة الجيدة للاعبين الذين أعتبرهم العامل الأساسي للنجاح، لذلك ركزت عليهم وجنيت ثمار ذلك، تمكنت أيضا من ضم بعض اللاعبين الجدد، ربما لم يكونوا معروفين من قبل، لكنهم يستحقون تمثيل المنتخب الوطني”.

“أريد الفوز بالكان وعلينا أن نملك الروح الكافية لفعل ذلك”

بلماضي عاد ليتكلم عن تصريحه الذي قال فيه أنه سيذهب للفوز بالكان، حيث لم ينف الأمر ولم يتردد بل أكد رغبته على ذلك وقال: “نعم أعلم كل هذا، ولكن علينا أن نمتلك هذه العقلية التي تحث على الطموح والروح العالية، وأنا أحاول بث الثقة في نفوس اللاعبين من خلال وضع الأهداف الكبيرة أمامهم والعمل على الوصول إليها، وهذا ما تفعله الفرق الكبيرة التي تفوز بالألقاب، أما إذا قللنا من سقف طموحنا فلن ننال الحد الأدنى الذي نطمح إليه “.

“التركيز على محرز لن يساعدنا وميسي مع الأرجنتين خير مثال ”

بعد ذلك انطلق بلماضي للحديث عن لاعبه المتألق رياض محرز، بلماضي دافع عن محرز وطالب الجميع بعدم التركيز عليه وشرح ذلك بالقول: ” لا يجب التركيز أو الاعتماد على لاعب واحد حتى لو كان نجما، فهذه مشكلة كبيرة، وخير مثال على وجهة نظري منتخب الأرجنتين الذي يعتمد على نجمه ليونيل ميسي، لذلك لم يحقق أي إنجاز وخرج مبكرا من مونديال روسيا الأخير”.

“أفضل روح المجموعة حتى لو أننا نملك لاعبا بقيمة محرز”

في ذات السياق واصل بلماضي حديثه عن محرز وقال إنه يفضل روح المجموعة حتى لو امتلك لاعبا بإمكانيات فنية عالية وقال: ” أفضل التركيز على الفريق كمجموعة حتى لو وجد من يستطيع صنع الفارق مثل محرز، فهو بالطبع من النجوم الكبار أصحاب الإمكانيات الهجومية المميزة، لكن التركيز عليه قد يمثل ضغطا كبيرا، لذلك أفضل أن تكون الروح الجماعية هي الأساس “.

“صلاح فشل في أول موسم مع تشيلسي ولو انضم محرز لنادي كبير مباشرة لتألق أكثر”

بما أن حوار الناخب الوطني كان لموقع عربي فإنه لم يخلو من المقارنات بين محرز وصلاح، بلماضي كان بالمرصاد لسؤال الصحفي الذي قال صلاح توج بعديد الألقاب الفردية والجوائز في أول موسم له بالدوري الإنجليزي، وهو ما لم يحققه محرز رغم احترافه قبله بسنوات عدة بالبريمرليغ وهنا رد بلماضي:” إذا أردت أن تقارن صلاح بمحرز فيجب أن تضم الموسم الذي لم ينجح فيه صلاح مع تشيلسي، مما اضطره للانتقال لفريق روما، قبل الانضمام إلى ليفربول ليحقق موسمه الاستثنائي، يجب أن نضع في الاعتبار أن محرز كان يلعب في فريق صغير هو ليستر سيتي قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، وأعتقد أنه لو لعب بنفس الفترة لآرسنال أو تشلسي أو ليفربول أو أي ناد كبير لكان قد توهج بشكل أكبر “.

“ما قدمه محرز مع ليستر ليس بالأمر السهل ودوره مع السيتي بارز”

قبل أن يختم حديثه عن محرز، كال بلماضي الإشادات للاعبه حين قال أن أرقامه جد مميزة وأن بدايته مع السيتي هذا الموسم أكثر من موفقة، وأنهى تصريحاته بخصوص المنتخب قائلا: ” ومع ذلك يحسب لمحرز دوره الكبير كهداف في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري وهو إنجاز تاريخي، والآن له دور بارز مع مانشستر سيتي أيضا، حيث يلعب بشكل أساسي وله العديد من الأهداف، كما أنه صنع أهدافا أخرى، وهذا شيء كبير بالنسبة لي “.

بورقعة- ع

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