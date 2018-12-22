“جمعية الراديوز” تكرم وتختار بونجاح كأحسن لاعب جزائري سنة 2018 :

بونجاح: “استفدت كثيرا من نصائح تشافي وتواجده معي في الميدان”

اختارت جمعية الراديوز بغداد بونجاح كأحسن لاعب جزائري سنة2018 ، حيث تسلم الحذاء الذهبي ووسام الاستحقاق بمقر جمعية الراديوز وبحضور وجوه رياضية معروفة وجهت لها الدعوة السيد قادة شافي والممثلة في اللاعب الدولي والنادي الإفريقي التونسي مختار بلخيثر، الحكم الدولي حنصال، اللاعبين القدماء بن شيحة وفوسي وجمع غفير من محبي اللاعب بغداد بونجاح الذي فرح كثيرا بهذا التتويج والتكريم من جمعية الراديوز التي صرح رئيسها قادة شافي أن الموسم الرائع والأهداف الحاسمة مع المنتخب الوطني وناديه السد القطري جعلت من ابن مدرسة رائد شباب غرب وهران، حديث الصحافة الرياضية الدولية وذلك باحتلاله المراتب الأولى ضمن أحسن هدافي العالم.

” تشافي قدم لي الكثير من النصائح”

عبر بغداد بونجاح عن سعادته بهذه الجائزة وكذا اختياره كأحسن لاعب جزائري وهنا أكد أنه منذ قدوم نجم نادي برشلونة تشافي استفاد كثيرا من نصائحه وتواجده معه في الميدان : ” لا أخفي عليكم أنه منذ قدوم نجم برشلونة تشافي إلى نادي السد قدم لي الكثير من النصائح، التي طورت كثيرا من مستواي وأريد أن أشكره بهذه المناسبة”.

” الإرادة والمثابرة سر تألقي والعامل الوحيد للنجاح”

بعدها اعتبر أحسن هداف في العالم لسنة 2018 أن هذا التكريم في مسقط رأسه أعاده إلى بدايته مع الكرة المستديرة والمدربين الذين عمل معهم وهنا قال أيضا: ” تواجدي في ملعب الراديوز يذكرني بطفولتي التي لعبت من خلالها في هذا الملعب الترابي والمساعدة الكبيرة التي تلقيتها من طرف مؤطري هذه الجمعية، وكذا مدربي ومسيري مدرسة رائد شباب غرب وهران وهذا سيحفزني كثيرا لبذل مجهود أكثر السنة القادمة ومن جهة أخرى أوجه رسالتي للشبان الصاعدين للعمل أكثر والإرادة والمثابرة لأنها عوامل تجعل منك لاعبا كبيرا.

بلخيثر: ” بونجاح يستحق اللعب في ناد أوروبي كبير”

أكد نجم النادي الإفريقي مختار بلخيثر أن تكريم زميله بغداد بونجاح مستحق واللاعب يشهد تطورا كبيرا في إمكانياته الفنية وهذا يساعد بقية لاعبي المنتخب الوطني وقال: ” التكريم الذي حظي به زميلي بونجاح أكثر من مستحق، لأنه يقدم مستوى كبيرا ويعرف تطورا رائعا، أتمنى من كل قلبي أن يلعب في فريق أوروبي كبير لأنه فعلا يستحق ذلك”.

ب-ب

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