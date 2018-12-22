ريال مدريد لم ينسَ حُلمه الإنجليزي ويسعى لضمه من بوروسيا دورتموند :

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مراقبة اللاعب غادون سانتشو ونغ جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني بقوة خلال الموسم الحالي 2018-19 على أمل التحرك من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الجناح الدولي الإنجليزي الشاب قد رحل عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف عام 2017 مقابل 10 مليون يورو بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة في المباريات والشعور بأهميته وهو ما يجده بقوة داخل ملعب سيغنال إيدونا بارك، خاصة في الموسم الحالي.

صحيفة “ماركا” الإسبانية تقول أن ريال مدريد كان بين الأندية الراغبة بقوة في التعاقد مع غادون سانتشو في ذلك الوقت، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى بوروسيا دورتموند من أجل التطور بالطريقة المطلوبة، حي يجذب الآن أنظار عمالقة أوروبا من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن حالة سانتشو كانت مشابهة للغاية لحالة الشاب السويدي ألكسندر إسحاق الذي فضل الانتقال إلى دورتموند بدلًا من ريال مدريد لاقتناعه أن الحصول على عدد دقائق أكبر للمشاركة في المباريات مع عملاق البوندسليغا سيكون أسهل بكثير مما سيكون عليه في ملعب سانتياغو برنابيو.

في حين أشارت “ماركا” إلى أن نادي العاصمة الإسبانية مدريد لم ينسَ رغبته في التعاقد ع سانتشو وينوي العودة من جديد في الصيف المقبل للتحرك على أمل إقناع إدارة بوروسيا دورتموند بالموافقة على رحيله عن ملعب سينيال إيدونا بارك في نهاية الموسم الجاري.

ولن يكون ريال مدريد هو العملاق الأوروبي الوحيد الطامح في الظفر بخدمات الجناح الإنجليزي الشاب في نهاية الموسم، حيث سيوجه منافسة قوية من العدو التاريخي والغريم الأزلي نادي برشلونة الإسباني الساعي لتدعيم هجومه بلاعبين شباب أيضًا.

أما العملاق الأوروبي الثالث الذي سيُكمل مثلث الصراع الكبير على الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ18 عامًا فهو نادي بايرن ميونيخ الألماني الذي يسعى بقوة لخطف المواهب البارزة في البوندسليغا، وسيتحرك لخطف سانتشو لخلافة الثنائي آرين روبين وفرانك ريبيري في هجوم الفريق على المدى الطويل.

لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيعتمد بقوة على علاقته الجيدة بإدارة بوروسيا دورتموند من أجل حسم تلك الصفقة لصالحه والحصول على هدفه السابق متفوقًا على كل من برشلونة والبايرن.

وعلى الرغم من السعر المنخض الذي انتقل به اللاعب إلى بوروسيا دورتموند “10 مليون يورو” لكنهم سيطلبون مبلغًا قد تصل قيمته إلى 100 مليون يورو من أجل التفريط في خدماته لأحد هؤلاء العمالقة الساعين للتعاقد معه.

بينما سيكون نادي مانشستر سيتي أكثر الأندية المُحبطة في تلك الصفقة، لأنه خسر تلك الموهبة مقابل سعر زهيد للغاية ولن يتحرك بالتأكيد ويدفع كل تلك الملايين من أجل التعاقد معه مرة أُخرى، وقد يكونوا في طريقهم لتلقي صفقة قوية أخرى بخسارة الموهوب الإسباني براهيم دياز إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل.