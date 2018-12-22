زطشي يجتمع بالحكام هذا الثلاثاء للاستماع إلى مطالبهم :

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الفاف خير الدين زطشي قد حدد يوم الثلاثاء صباحا موعدا للاجتماع بالحكام الوطنيين بمركز سيدي موسى، من أجل الاستماع إلى مطالبهم، فبعد الخبر الذي نشرناه أمس بتهديد أصحاب الصافرة بالدخول في إضراب ورد زطشي الذي هدد بطردهم جميعا، يكون هذا الأخير قد استسلم للأمر الواقع وطالب من لجنة التحكيم دعوة الحكام لعقد اجتماع عاجل وتوضيح الرؤى بين الطرفين.

تصريحاته وظروف تربص سيدي بلعباس وراء ثورة الحكام

بعد أن رفض برمجة تربص لهم في تيبازة بداعي كلفته التي تقدر بـ500 مليون سنتيم وتحويلهم إلى سيدي بلعباس، حيث يقيمون تربصهم في ظروف مزرية، اقتنع الحكام أنهم الحلقة الأضعف في كرة القدم الجزائرية وأنهم خارج حسابات القائمين عليها، وما تصريحات رئيس الفاف الأخيرة بطرد أي حكم يرتكب خطأ مستقبلا إلا دليل على المعاملة السيئة التي يحظون بها رغم المقابل المالي الهزيل الذي يتقاضونه ونبل مهمتهم.

الحكام عازمون على رد الاعتبار لأنفسهم وزطشي سيلين كلامه

اتفق الحكام المتربصون في سيدي بلعباس على ضرورة رد الاعتبار لأنفسهم والوقوف في كل هذه الاتهامات التي تطالهم والتهديدات التي تلاحقهم من القائمين على تسيير الكرة، فموقفهم يجب أن يكون حازما هذه المرة أمام رئيس الفاف يوم الثلاثاء وهو الذي هددهم مرتين بالطرد، رغم إدراكه ويقينه أنه في حال قرروا الإضراب ستدخل البطولة في أزمة ولن ينفعه لا حكام المغرب ولا تونس لتعويضهم، لهذا من المرتقب أن يحاول زطشي التراجع عن تصريحاته وتوضيح حقيقة ما يريده، هل هو فعلا تهديد أو إرضاء للأطراف التي تنتقد التحكيم في كل مرة.

ب-بكوش

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