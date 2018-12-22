صفقة تبادلية بين ميلان وتشيلسي في الشتاء :

بوادر صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ناديي تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، على مستوى خط الهجوم حسبما أفادت وسائل إعلام عديدة.

ووفق ما نشرته شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” فإن الناديين بالفعل يجريان محادثان بشان تبادل مهاجمي الفريق، غونزالو هيغواين لاعب ميلان، وألفارو موراتا لاعب تشيلسي.



ويمر كلا اللاعبان بحالة من التدني في المستويات هذا الموسم، خاصة موراتا الذي خاص839 دقيقة من أصل 1440 وسجل 5 مرات خلال 16 جولة بلا صناعة أي أهداف، حيث غدا في الأسابيع الأخيرة لاعبًا احتياطيًا.

بينما سجل هيغواين 5 أهداف رفقة ميلان بعد انقضا 16 جولة بالدوري الإيطالي، اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا غائب عن التسجيل منذ الجولة التاسعة ولا يبدو أنه يمر بفترة طيبة.

وإذا ما تمت الصفقة ستكون بلا قيمة إضافية لأي من الفريقين، حيث ستكون مبادلة فقط من دون مبالغ مالية، وهو المتفق عليه بين إداريي ميلان وتشيلسي حتّى الآن.

لكن الكلمة الأخيرة ترجع إلى جوفنتوس، فهيغواين يلعب في صفوف ميلان على سبيل الإعارة بمبلغ 18 مليون يورو من السيدة العجوز، ويمتلك ميلان حق تفعيل بند الشراء الصيف القادم، أو رجوع اللاعب لفريقه.

من جهته يلقى هيغواين إعجاب مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، الذي أشرف على تدريب اللاعب في فريق نابولي الإيطالي ويحظيان بالاحترام والإعجاب المتبادل وهو الأمر الذي من شأنه أن يُسرّع وتيرة المفاوضات.

بينما كان موراتا هدفًا أساسيًا لميلان الصيف الماضي ووضعت له الإدارة مبلغًا ضخمًا، إلا أن إرادة اللاعب كان لتشيلسي والعمل مع المدرب أنطونيو كونتي مرة أخرى بعدما عملا سويًا في جوفنتوس قبل 3 مواسم.