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عدلي يتوجه لمغادرة “البي أس جي” والوجهة ألمانية :

22 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 44 زيارة

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أمس الجمعة أن إدارة البي أس جي تتوجه لإعارة بعض لاعبيها الشبان في الميركاتو الشتوي المقبل، مدرب البي أس جي توخيل يرى أن إعارة هؤلاء النجوم الشباب سيكون في صالح النادي لأنه سيستفيد منهم مستقبلا، على رأس هؤلاء الجزائري ياسين عدلي، هذا الأخير يملك مستويات باهرة رغم صغر سنه ( 18 سنة فقط ) وعديد الأندية ترغب في ضمه، ليكيب لم تكشف عن أسماء الأندية الراغبة في ضم ياسين، لكنها قالت أنها فرنسية وألمانية، يشار إلى أن نادي ران عبر عن رغبته في ضم عدلي الذي يمكن أن يشكل حلا في الوسط الهجومي .
بورقعة- ع

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