عطال مع أفضل لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى :

اختير الدولي الجزائري ومدافع نادي نيس الفرنسي يوسف عطال مع أفضل اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد لعب اللقاءات الستة الأخيرة وذلك بحسب موقع هوسكورد المختص في الإحصائيات، ونال لاعب بارادو السابق علامة قاربت الثمانية من عشرة، ليتواجد بذلك مع نجوم القارة العجوز عقب المردود الأكثر من رائع الذي يقدمه منذ انضمامه إلى نادي نيس مطلع الموسم الحالي والذي أبهر به متتبعي الليغ1 الفرنسية.

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