عوار يرفض الحديث عن الخضر ويؤكد أن الأمر مؤجل :

وجد لاعب ليون الشاب حسام عوار نفسه محاصرا بسؤال صحفي جزائري على هامش لقاء أميان في الكأس والذي جرى منتصف الأسبوع الحالي، عوار سئل عن صحة التقارير التي تتكلم عن تقرب بلماضي منه وسئل أيضا عن إمكانية رؤيته مع الخضر وحينها قال: ” لا أريد الحديث عن هذه الأمور الآن، أفضل الحديث عن اللقاء فقط” ويعتبر جواب عوار أكثر من منتظر ولا ينفي أو يؤكد أي شيء لأنه كان سيقول نفس الكلام، سواء كان قد قرر اللعب لفرنسا أو الجزائر، وأصبح عوار مادة دسمة في الأيام الأخيرة، حيث بدأت الصحافة الفرنسية تضغط على الناخب الوطني لديهم من أجل استدعائه حتى لو لم يكن في حاجة ماسة لخدماته .

بورقعة- ع

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