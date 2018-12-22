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مبولحي يقود ناديه لتحقيق تعادل مثير أمام الفتح :

22 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 43 زيارة

عاد نادي الاتفاق بنقطة ثمينة من أرض خصمه الفتح وذلك بعد أن فرض عليه التعادل من دون أهداف، من جانب الاتفاق شارك الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي أساسيا كالعادة ولعب تسعين دقيقة وكالعادة أيضا قدم مستوى جيدا، حيث أحبط جميع المحاولات التي وصلت مرماه، ولو أنه لم يتألق كما فعل سابقا نظرا لتكافؤ اللقاء، إلا أن مبولحي كان رائعا كالعادة مؤكدا أنه الأحسن على الإطلاق في ناديه ومن بين أحسن حراس الدوري السعودي الممتاز .
بورقعة- ع

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