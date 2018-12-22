مدرب ريال بيتيس يؤكد رحيل بودبوز :

نشط أمس الجمعة مدرب ريال بيتيس كيكي سيتين ندوة صحفية للحديث عن لقاء إيبار في الدوري والذي سيقام اليوم السبت، سيتين تكلم أيضا عن وضع بعض لاعبيه ومن بينهم الجزائري رياض بودبوز، التقني الإسباني ورغم أنه كشف في وقت سابق أنه لا يريد بقاء بودبوز، إلا أنه في تصريحه الجديد دق المسمار الأخير في نعشه وأكد استحالة استمراره، حتى أنه تكلم عن العروض رغم عدم اختصاصه في ذلك .

“هناك أندية كثيرة ستدفع لنا القيمة التي نريدها في بودبوز”

مدرب ريال بيتيس بعد أن تكلم عن بعض اللاعبين وصل لرياض، حيث علق بداية على وضعه وإمكانية عدم قبوله بما يحصل له وهنا قال: ” لا أهتم لردات فعل اللاعبين، على العموم هناك عديد المواقف التي تتحكم في السوق، سواء رغبت برحيل بودبوز أم لا ” ليؤكد بعد ذلك رحيله حين قال: ” هناك عدة فرق قادرة على دفع القيمة المالية التي نطلبها في بودبوز، لست على دراية تامة بذلك، يمكنكم سؤال لورنزو (المدير الرياضي للنادي )، لدي أشياء كثيرة أخرى أركز عليها “.

سيغيب عن لقاء أيبار اليوم

بعد أن أتم ندوته الصحفية أعلن سيتين عن قائمة المعنيين باللقاء والتي خلت كما هو متوقع من اسم لاعب الخضر، بودبوز لم يشارك منذ قرابة الشهرين سوى في لقاءين وفي كليهما شارك كبديل وفي كليهما كان حلا طارئا فقط، ما يعني أن رحيله بات أكيدا بعكس ما صرح لقناة “مونديال تي في” على اليوتيوب في وقت سابق حين قال أنه مرتاح في بيتيس.

ليكيب الفرنسية: “نيس يتجهز لإنهاء صفقة بودبوز”

دائما مع الحديث عن ميركاتو بودبوز كشفت صحيفة ليكيب الذائعة الصيت في عددها ليوم أمس أن إدارة نيس اقتربت من إنهاء صفقة الدولي الجزائري، ليكيب قالت أن المدرب باتريك فييرا يفضل بودبوز على حلول كثيرة أخرى مقترحة وهذا لأسباب مالية بحتة، حيث يرى أنه الحل الأنسب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة .

بورقعة- ع

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