ميلان مهتم ببراهيمي ويخلط الحسابات لازيو :

نشر موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالي أمس الجمعة تقريرا يتحدث عن وضعية الدولي الجزائري ياسين براهيمي ومستقبله، “توتو ميركاتو واب” وبعد أن أكد استحالة بقاء براهيمي، قال أن محاولات إدارة نادي لازيو لم تأت بأي نتائج، حيث قال أن لازيو مازال بعيدا جدا عن الاتفاق مع براهيمي وناديه، من دون أن يكشف عن الأسباب لكن ومن دون شك فإنها أسباب فنية بحتة، لأن إدارة بورتو ترغب في الفوز بما لا يقل عن عشرة ملايين أورو، وهو مبلغ يبدو كبيرا للاعب تبقى على نهاية عقده ستة أشهر فقط .

ميلان يدخل على الخط ويفسد حسابات لازيو

الموقع السابق قال أن فرص لازيو في ضم براهيمي باتت ضئيلة جدا، فبعد عجزه عن إقناع إدارة بورتو، فمن المستبعد أنه سيقنعها مستقبلا لعديد الأسباب، أهمها دخول أندية كبيرة على الخط يتقدمهم العملاق ميلان، المدرب غاتوزو يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعب مميز في الوسط، ويفكر في ياسين ومجرد تفكير الميلان في ضم ياسين يعصف بحظوظ لازيو تماما، ليس ميلان فقط، فقد أشار الموقع السابق أن أندية البريمرليغ تعتبر منافسا قويا للازيو وحتى أقوى منه نظرا لرغبة اللاعب الذي يفضل إنجلترا .

رئيس بورتو: ” اسألوا براهيمي إن كان يريد البقاء”

في سياق الحديث عن مستقبل براهيمي دائما أدلى رئيس بورتو بينتو داكوستا بتصريحات ألمح فيها إلى إمكانية رحيل اللاعب، داكوستا وحين سئل عن إمكانية تجديد عقد ياسين قال: ” من جهتنا نسعى للإبقاء عليه معنا وتجديد عقده، لكن السؤال هذا يجب أن يوجه لبراهيمي وليس لي” في إشارة إلى أن ياسين هو من يرفض البقاء، يشار إلى أن داكوستا قال في تصريح سابق أنه لن يقدم الراتب الذي يريده براهيمي وسيعرض عليه راتبا يتوافق وقدرات النادي المالية، ما يعني أنه هو سبب عدم بقاء ياسين وليس كما يريد أن يروج.

بورقعة- ع

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