إدارة غلطة سراي تنهي الجدل وتقرر تسريح بلهندة والاحتفاظ بفيغولي :

احتل اسم الدولي الجزائري سفيان فيغولي معظم الأخبار التركية الرياضية يوم أمس، حيث كشفت كثير من التقارير أن إدارة بيتيس اجتمعت ( المدير الرياضي وأيضا المدرب ) وقرروا إجراء تعديل بسيط على السوق الشتوية للفريق، وكما سمعنا كثيرا كان فيغولي على رأس قائمة المسرحين لكن الإدارة تراجعت وقررت الاحتفاظ به وهو قرار قالت كثير من التقارير أنه نهائي، حيث ستعمل الإدارة على تعزيز المراكز الأخرى سواء دفاعيا أو هجوميا.

صحيح أن فيغولي مكلف لكنه يملك مستوى أحسن من بلهندة

الانقلاب الكبير في وجهات النظر كان له مبرر قوي، صحيفة الصباح التركية الشهير قالت أن أسباب تسريح فيغولي السابقة لم تكن فقط فنية بل أيضا مالية لأن النادي غير قادر على دفع راتبه السنوي لكن ماذا تغير في الأمر؟ الأسباب المعلنة هو المستوى الفني الكبير لسفيان فيغولي في الفترة الأخيرة كما أنه قادر على شغل المنصبين معا سواء جناح أو صانع ألعاب، عكس بلهندة الذي لا يلعب سوى في مركز صناعة اللعب، لكن الأسباب غير المعلنة هي رفض اللاعب الرحيل وإصراره على البقاء وهو ما أكده في عديد التصريحات سواء للإعلام الفرنسي أو التركي.

سيلاقي مجاني وناديه سيفاس سبور اليوم في الدوري التركي

في سياق منفصل سيكون لاعب الخضر وناي غلطة سراي على موعد مع لقاء مهم في الدوري والذي سيجمعه بنادي سيفاس سبور، فيغولي وبقية زملائه سيعملون على الاستثمار في نتيجة الجولة الماضية حين عطلوا المتصدر ولن يقبلوا بغير الفوز نتيجة، لكن رغم ذلك الأمور لن تكون سهلة أمام فريق قوي مثل سيفاس والذي يضم لاعبين كبارا على رأسهم البرازيلي روبينيو، ولم تتضح لحد الآن إمكانية مشاركة الثنائي كأساسي ولو أن مؤشرات كثيرة توحي بتواجد فيغولي كذلك عكس مجاني.