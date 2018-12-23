بلايلي ، بونجاح وبورديم يلتحقون بتربص الخضر :

ألتحق أمس الثلاثي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي وعمار بورديم، بمعسكر المنتخب الوطني للمحليين الجارية به تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى لمواجهة المنتخب القطري يوم الخميس القادم 27 ديسمبر، وهذا بتعداد مكون غالبيته من المحليين باستثناء لاعب الترجي التونسي يوسف بلايلي ومهاجم السد القطري بغداد بونجاح ، وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد وجه الدعوة إلى 18 لاعبا، من أجل الوقوف على إمكاناتهم الفنية، أمام المنتخب القطري، على أمل الاستفادة من خدمات بعضهم في الاستحقاقات التي تنتظر الخضر مستقبلا.

بدران يعاني من تمزق في العضلة المقربة

يعاني اللاعب الدولي السطايفي بدران عبد القادر المتواجد في تربص مع المنتخب الوطني في سيدي موسى قبل التنقل إلى قطر لمواجهة المنتخب القطري، من إصابة في العضلة المقربة وهي الإصابة التي جاءت بسبب كثافة المباريات، حيث لعب الوفاق لحد الساعة 28 مباراة منذ انطلاق الموسم الكروي.

طبيب المنتخب منحه شهرا راحة

في نفس السياق، علمت الخبر الرياضي أن طبيب المنتخب الوطني منحه راحة لمدة شهر مع تكثيف العلاج قبل العودة من جديد للتدرب على انفراد ثم العودة إلى تدريبات المجموعة، وكذا المنافسة الرسمية مما يعني غيابه لمدة لا تقل عن شهرين في أحسن الأحوال.

سيغيب عن ودية قطر

من المنتظر أن يغيب اللاعب بدران عبد القادر عن ودية قطر، حيث علمت الخبر الرياضي أنه لن يتنقل مع المنتخب الوطني وسيبقى في الجزائر للعلاج، وتبقى المعلومة للتأكيد في انتظار القرار النهائي للناخب الوطني جمال بلماضي الذي استنجد باللاعب حمودة.

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