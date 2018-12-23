بلماضي اجتمع بلاعبيه وفتح لهم باب المنتخب الأول بشروط

خلال الاجتماع الذي عقده الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مع لاعبيه، أكد لهم مدرب الدحيل السابق بأن باب المنتخب الوطني يبقى مفتوحا أمام الجميع، وليس حكرا على العناصر، التي تنشط خارج البطولة المحلية، بل هو كل من يلفت الانتباه بإمكاناته ويرى الطاقم الفني للخضر بأنه قادر على تقديم الإضافة المرجوة للمنتخب الوطني الأول.

مدرب الخضر أكد لهم بأن انتقاءهم كان مدروسا

في بداية حديثه لعناصر المنتخب، لم يترك الناخب الوطني جمال بلماضي بابا للتأويلات، حيث أكد للاعبين بأن انتقاءهم لم يكن ممليا عليه، ولا من باب الصدفة، بل بعد دراسة عميقة ومعاينة عن قرب، لذلك فكل من يتواجد ضمن المجموعة الآن كان قد قدم مستوى يسمح له بالتواجد في المنتخب الوطني.

..وأنه لا يستعمل العاطفة في انتقاء اللاعبين

خلال الحديث الذي جمع بلماضي باللاعبين، تفاجأت عناصر المنتخب الوطني الذي يضم غالبيتها من المحليين من طريقة حديث المدرب، خاصة عندما وصف نفسه بعديم العاطفة عندما يتعلق الأمر بانتقاء اللاعبين وجلبهم للمنتخب الأول، حيث أكد بلماضي لأشباله قائلا: “أنا عديم العاطفة عندما يتعلق الأمر بانتقاء اللاعبين واستدعائهم للمنتخب الوطني الأول، فكل من يمكنه تقديم الإضافة ويساعدني على تحقيق النتائج الجيدة فهو ضمن حساباتي واهتماماتي دائما”.

بلماضي للاعبين: “باب المنتخب الأول يبقى مفتوحا أمام الجميع”

دائما وخلال الرسالة التي وجهها الرجل الأول في المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي للاعبيه، فقد خاطبهم بطريقة مباشرة ومفهومة حين أكد لهم قائلا: “كما سبق وأن صرحت به من قبل، فالمنتخب الوطني ليس حكرا على بعض العناصر وفقط، وقد رأيتم بأنفسكم كيف استقدمنا لاعبين وأبعدنا آخرين، كل ما يهمنا هو جلب النتائج الإيجابية، لذلك أؤكد لكم جميعا بأن باب المنتخب يبقى مفتوحا أمام كل لاعب يبرز مع ناديه”.

“من يغتنم فرصته سيبقى معنا ومن يفقد ثقتنا سيغادرنا”

كما عاد الناخب الوطني لتهديد العناصر المتقاعسة والتي قد تندم مستقبلا على مثل هذه الفرص التي تتاح لها، عندما أكد بأنه لا يوجد لاعب يضمن مكانته في الفريق الوطني، وأن الباب الذي دخل عليه هو نفسه الذي سيخرج منه حين استرسل مخاطبا أشباله: “هذه فرصتكم للبروز وتأكيد إمكاناتكم، أعتقد بأن الأمور واضحة الآن، فمن يغتنم فرصته جيدا ويقنعنا بإمكاناته سيبقى معنا، ومن يضيع هذه الفرصة فنحن مجبرون على إبعاد ومنح الفرصة للاعب آخر قد يمنحنا الإضافة اللازمة”.

م.دحوي

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