بن ناصر يشارك كأساسي وينقاد لهزيمة قاسية على أرضه :

تفاجـأ الكثير من المتابعين وأنصار نادي إيمبولي بتواجد لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر أساسيا في لقاء يوم أمس ضد سامبدوريا، الغريب في الأمر أن المدرب و الرئيس والجميع في النادي تكلموا عن تجنب بن ناصر لإصابة كانت ستبعده لفترة طويلة وذلك في لقاء فيورنتينا قبل أسبوع، حتى أن المدرب أكد أن كاحل بن ناصر منتفخ ولن يشارك في اللقاءات المقبلة، لكن الجزائري شفي في ظرف قياسي على ما يبدو وتواجد بشكل عادي في لقاء أمس، بالعودة للقاء فقد انتهى بسقوط بن ناصر وبقية زملائه برباعية كاملة مقابل هدفين، وهي هزيمة قاسية جدا أبقتهم دائما في مراكز المؤخرة، بن ناصر لعب تسعين دقيقة وقدم مستوى مقبولا في الوسط الدفاعي ولو أنه لم يكن مثل مستوياته في اللقاءات الماضية.

ع- ب

مرتبط