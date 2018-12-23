بوغبا: مورينيو ساعدني على تطوير شخصيتي وأنا مُمتن له

عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد الخسارتين الأخيرتين ضد فالنسيا وليفربول، وحقق فوزًا عريضًا قوامه خمسة أهداف مقابل واحد ضد نظيره كارديف سيتي، في مباراة الجولة الثامنة عشرة من البريميرليغ التي جرت وقائعها أمس السبت على أرضية ملعب كارديف الوطني بويلز.

تناوب على تسجيل خماسية الفريق كُلٌ من ماركوس راشفورد، أندير هيريرا، أنتوني مارسيال، ثم خيسي لينغارد هدفين، فيما دوّن على هدف أصحاب الأرض فيكتور كاماراسا من علامة الجزاء بالشوط الأول.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 29 في المركز السادس بعيدًا عن أرسنال الخامس (37) في مباراة هي الأولى للمدرب النرويجي المؤقت أولى غانر سولسكاير على رأس الجهاز الفني للفريق.

عقب المباراة، أدلى نجم الفريق بول بوغبا بتصريحات إلى وسائل الإعلام، وهو الذي اشتهر بحالة عدائية مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، لدرجة احتفاله بشكل ضمني بإقالته من خلال صورة عبر أنستغرام فضلًا عن تسريبات بإطلاقه بعض الكلمات بحق المدرب البرتغالي..

“مع جوزيه مورينيو فزنا بالألقاب وأود أن أشكره، لقد قمنا بعمل رائع حتّى وإن كانت الأمور لا تسير على ما يُرام”، هكذا تحدث بوغبا حيال مورينيو.

وأضاف الدولي الفرنسي “لكننا فزنا بالألقاب وقد ساعدني هذا كثيرًا على التطور والتحسن، ساعدني كذلك كي أتحسن على مستوى الشخصية”.

واختتم “لقد حدث هذا بالفعل، ولهذا السبب أن مُمتن له، أنا متأكد من أنه كذلك بالنسبة لكل اللاعبين”.

وعن المباراة الأولى للمدرب سولسكاير، قال بوغبا “واثق أن اللاعبين يتطلعون للمباراة القادمة والنقاط الثلاث، يجب أن نعود للعمل ولصدارة البريميرليغ”.

“مستوى الفريق كان رائعًا، نحن مسرورون بأول مباراة لنا مع المدرب الجديد سولسكاير، المهم الآن هو أن نواصل، لا يمكننا أن نلعب بهذه الطريقة ونفوز بخمسة أهداف ثم نخسر بعد ذلك”.

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، قد دخل في صدامات مع مدربه على خلفية أداء الفريق السيء والطريقة الدفاعية وهو ما جعله لا يبدأ أي مباراة بشكل أساسي بالدوري منذ الثالث من شهر نوفمبر الماضي، إلا في موقعة ساوثهامبتون التي انتهت 2-2 بالأول من ديسمبر الحالي.