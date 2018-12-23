جوهرة ريال مدريد الجديدة عن المقارنة مع نيمار: “هي حماقة كبرى”

تحدث اللاعب الدولي الشاب رودريغو نجم فريق سانتوس البرازيلي المنتقل إلى ريال مدريد عن مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومقارنته به.



رودريغو الذي ينشط في الدوري البرازيلي بقميص سانتوس رفض وضعه في مقارنة مع مهاجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان نيمار، مشيراً إلى أن هناك العديد من الاختلافات بينهما.

وقال اللاعب البرازيلي:” نيمار هو نيمار، ورودريغو هو رودريغو، لا يمكن مقارنتي به ، هي حماقة، فالاختلافات بيننا عديدة”.

وأضاف:” نيمار يبلغ من العمر 26 عاماً، وفاز بكل شئ، توج بكأس ليبرتادوريس، ودوري أبطال أوروبا”.

وتابع:” أنا في عامي الأول كلاعب محترف، إنها حماقة أن يتم تشبيهي به، هو واحداً من لاعبي المفضلين بالطبع، لكن لا يمكن المقارنة بيننا”.

وأردف:” نتواصل مع بعضنا ونتحدث، ولكني لا أستطيع إخباركم بشئ عن نيمار، لا أستطيع الكشف عن أي أمر”.

وأنهى رودريغو موسمه الأول كمحترف في سانتوس بلعبه 60 مباراة، بعد أن صعد من الفئات السنية، مع العلم بأنه سجل 12 هدفا ومرر 4 كرات حاسمة.

اللاعب البرازيلي قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة ناديه ومنتخب البرازيل للشباب الأمر الذي أجبر إدارة ريال مدريد للتحرك نحو ضمه ليصبح دعماً كبيراً لفريق الشباب بالنادي.

المهاجم البالغ من العمر 17عامًا، تمكن من إحراز 6 أهداف وصناعة 3 آخرى خلال منافسات هذا الموسم بالدوري البرازيلي، وهو الذي ترقى إلى الفريق الأول فقط في نوفمبر من العام الماضي بأمر مباشر من المدرب إيلانو، بعد شهور من إبرام عقده الاحترافي الأول في جوان من العام ذاته.

ويمتلك اللاعب فرصة كبيرة للغاية في المشاركة ببطولة أمريكا الجنوبية وكأس العالم لأقل من 17 عامًا، اللتان ستنطلقان العام المقبل، والآن فإن رودريغو سيعمل على ترسيخ أقدامه بالشكل الأمثل من أجل استدعاء مستحق.. إجمالًا فإن السجل الدولي لا يزال في طور النمو، لديه مشاركتين فقط مع منتخب أقل من 20 عامًا وأربعة مع منتخب أقل من 17 عامًا.

ويحتل رودريغو المرتبة الثالثة هذا الموسم بالدوري من حيث اللاعبين الأكثر صناعة للفرص المتاحة للتهديف رغم حداثته المعهودة بالبطولة، ويعتمد عليه الفريق بشكل كبير في تنفيذ الهجمات المرتدة التي يجيدها عبر التدرج السريع وتجاوز الخصوم بسرعته ومهارته الفائقتين، الأمر الذي جعل سانتوس الفريق الأكثر إحرازًا للأهداف من الهجمات المرتدة في الدوري بواقع 11 هدفًا.