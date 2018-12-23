ديشان يرد على بلماضي ويؤكد أن عوار لاعب فرنسي :

رد في تصريح لـ”آر أم سي سبورت” مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان على نية الناخب الوطني جمال بلماضي الراغب في الاستفادة من خدمات الفرانكو جزائري متوسط ميدان نادي ليون عوار، الذي خصه مدرب الديكة ببعض التصريحات مطمئنا الفرنسيين حول صفقة هذا اللاعب، الذي أشاد بطل العالم كثيرا بإمكاناته، وهو ما يؤكد بأن ديشان لن يترك المجال مفتوحا أمام مدرب الخضر للظفر بخدمات عوار، الذي بدوره لا يزال لم يفصل بعد في وجهته المستقبلية ويختار المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه.

ديشان أكد أن قضية عوار محسومة

ما اتضح من خلال تصريحات مدرب الديكة ديديه ديشان حول قضية اللاعب عوار، هو أن التقني الفرنسي يبدو فاصلا في قضية لاعب نادي ليون، عندما اعتبره لاعبا في صفوف المنتخب الفرنسي للآمال، ما يعني بأن انتمائه واضح وسيتلقى الاستدعاء خلال الفترة القصيرة القادمة من قبل مدرب المنتخب الفرنسي الأول.

أشاد بإمكاناته كثيرا ووصفه باللاعب الموهوب

دائما وخلال ذات التصريحات التي أدلى بها مدرب المنتخب الفرنسي، فإن الأخير قد وصف الفرانكو جزائري باللاعب الموهوب، الذي يحتاجه أي ناد أو منتخب وطني، ما يؤكد مرة أخرى تمسك مدرب بطل العالم بخدمات متوسط ميدان نادي ليون الفرنسي الذي بدوره لا يزال لم يحدد وجهته بعد، والأكيد أنه ينتظر استدعاء منتخب الديكة حتى يفصل في مستقبله نهائيا.

يعتبر عوار لاعبا متعدد المناصب وينتظره مستقبل واعد

مدرب المنتخب الفرنسي لم يتوقف عند حد وصف اللاعب حسام عوار بالموهوب فحسب، بل أنه متعدد المناصب أيضا، أي جوكير يحتاجه أي مدرب لتغطية النقص الذي قد يواجهه في كل مناسبة، هذه الخاصية التي وصف بها مدرب المنتخب الفرنسي لاعب نادي ليون، إن تدل عن شيء إنما تدل على مدى تمسك ديشان بحسام عوار وقرب استدعائه للمنتخب الفرنسي الأول في أول مناسبة قادمة.

ضغط الصحافة الفرنسية ورئيس ليون أخرج ديشان عن صمته

من دون أدنى شك، فإن ضغط الإعلام الفرنسي في الفترة القصيرة الماضية وتحديدا منذ تحدث المدرب جمال بلماضي عن لاعب ليون الفرانكو جزائري حسام عوار، وأيضا بعد التصريحات التي أطلقها أولاس والتي طالب فيها بكلام مباشر لمدرب الديكة من هذا الأخير أن يسارع في ضم عوار للمنتخب الفرنسي اضطر الرجل مدرب بطل العالم في النسخة الأخيرة ديديه ديشان للخروج عن صمته وتأكيده على أن عوار ضمن مخططاته المستقبلية.

زطشي أكد من قبل أن اللاعب يميل قلبه للجزائر..!

بالمقابل فقد كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، قد صرح بأن عوار يميل قلبه للجزائر، وبدا متفائلا في الظفر بخدمات الفرانكو جزائري ومتوسط ميدان نادي ليون الفرنسي، خاصة عندما قال بأن عوار يهمنا ويبقى مستقبله في يد عائلته، غير أن الأمور وبعد إطلالة ديشان قد يتغير منحناها ويميل قلب عوار هذه المرة لفرنسا كما سبقه في ذلك زميله في النادي فقير.

ديشان: “عوار لاعب فرنسي في صفوف المنتخب الرديف”

خلال بداية تصريحاته وردا له عن سؤال يخص الفرانكو جزائري حسام عوار، بدا مدرب الديكة مرتاحا من هذه القضية حين أكد بأن عوار لاعب في المنتخب الفرنسي للآمال عندما قال: “عوار لاعب في المنتخب الفرنسي للآمال، أعتقد بأنه بذلك قد حدد مستقبله والبلد الذي سيحمل ألوانه على الصعيد الدولي، لذلك لا أرى مجالا للحديث عن وجهة اللاعب أو المنتخب الذي سيختاره مستقبلا”.

“هو موهوب ويمكنه اللعب في مناصب مختلفة”

كما استرسل مدرب المنتخب الفرنسي في تصريحاته حول عوار، الذي بات المادة الدسمة للإعلام الفرنسي المختص في الشأن الرياضي خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ ظهور اهتمام المنتخب الجزائري بهذا اللاعب، حيث قال ديشان: “عوار لاعب موهوب جدا، لديه إمكانات كبيرة وينتظره مستقبل زاهر، أعتقد بأن لديه من الإمكانات ما يؤهله لشغل العديد من المناصب، لذلك فهو قادر على اللعب في أي ناد كبير مستقبلا”.

م.دحوي

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