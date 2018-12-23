رئيسا ليل وفينارباتشي يجتمعان من أجل كسر إعارة بن زية :

كشفت تقارير فرنسية تركية يوم أمس أن أيام لاعب الخضر ياسين بن زية مع ناديه الحالي فينارباتشي باتت معدودة، صحيفة “ميليات” الذائعة الصيت في بلاد الأناضول قالت أن رئيس نادي فينارباتشي عقد اجتماعا مع نظيره من نادي ليل وتدارسا فكرة كسر إعارة الدولي الجزائري، وإعادته لناديه ليل، “ميليات” لم تكشف عن تفاصيل أو نتائج هذا الاجتماع لكن كل المؤشرات توحي بأن بن زية سيعود قريبا لفرنسا، وقدم بن زية مستويات أكثر من سيئة في كثير من اللقاءات التي شارك فيها، حيث لم يتأقلم أبدا مع الحياة وطريقة اللعب هناك.

مدرب ليل يرفض عودته “مبدئيا”

على عكس المتوقع كشفت تقارير فرنسية يوم أمس أن مدرب ليل كريستوف غالتي لا يفكر حاليا في التعاقد مع بن زية، موقع “لوسك أكتويالتي” المحسوب على نادي ليل قال أن غالتي يفكر في التعاقد مع قلب هجوم صريح بديل لمنيديس وقدوم بن زية سيخلط كل حساباته، ذات الموقع قال أن غالتي سيرفض عودة بن زية في حال ما إذا كانت الإدارة ستفرضه كقلب هجوم لأنه لا يراه كذلك، ويبدو جليا رفض غالتي لعودة بن زية لكن الأمر ليس مطلقا لأن المدرب اشترط التعاقد مع مهاجم وفي حال لبت الإدارة رغبته فإنه قد يسمح بعودة الجزائري.

دخول أندية أخرى على الخط ممكن

رغم عدم قرب عودته لنادي ليل إلا أن بن زية قريب جدا من الرحيل عن فينارباتشي، معضلة مثل هذه قد تحل بشكل بسيط وهي كسر إعارة ياسين مقابل إعارته لنادي آخر، الصحافة الفرنسية والتركية لم تكشف لغاية يوم أمس عن دخول أي نادي على الخط من أجل ضمه لكن الأمر يبدو ممكنا جدا خاصة أن سمعة بن زية في الدوري الفرنسي طيبة بعد أن قدم مستويات كبيرة جدا في الموسم الأخير وبداية الموسم الحالي سواء من أندية الليغ 1 أو الأندية الخارجية، فقبل انضمامه لنادي فينارباتشي اقترب بن زية من عديد الأندية الإسبانية والإنجليزية.

ع- ب

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