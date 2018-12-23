عطال مرشح للتواجد في تشكيلة الذهاب للدوري الفرنسي

أعد موقع “غول العالمي” بنسخته الفرنسية قائمة من اللاعبين قال أنهم مرشحون لدخول تشكيلة النصف الأول من الموسم الكروي الفرنسي، الموقع السابق أعد قائمة من أربعة لاعبين في كل منصب مطالبا الأنصار بالتصويت على لاعبهم المفضل، في مركز الظهير الأيمن حجز لاعب نيس والمنتخب الوطني يوسف عطال لنفسه مكانا، حيث قدم مستويات كبيرة جدا مع نيس تواجد بفضلها في عديد التشكيلات المثالية، اختيار عطال كأحسن ظهير أيمن وبالتالي التواجد في تشكيلة مرحلة الذهاب يبقى ممكنا جدا، كيف لا ومنافسوه لم يقدموا نفس مستوياته رغم مشاركته الأقل، وسينافس عطال كل من سيليك لاعب ليل “لالا” لاعب ستراسبورغ والألماني كيهرير لاعب باريس سان جرمان.

ع- ب

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