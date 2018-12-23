غزال يغيب عن لقاء فريقه ضد تشيلسي :

عرفت قائمة فريق ليستر سيتي التي واجهت نادي تشيلسي أمس السبت غيابا مفاجئا للاعب الخضر رشيد غزال، الإعلام الإنجليزي لم يتكلم عن أي إصابة محتملة كما أن المدرب في ندوته التي عقدها يوم الجمعة تكلم عن بعض الإصابات من دون أن يأتي على ذكر لاعب ليون السابق، كل هذا يؤكد أن غيابه كان فنيا وهو أمر محير جدا، لكن قد يكون للانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الجزائري في لقاء السيتي الماضي سبب، وربما للمداورة الفنية أيضا سبب، لكن على العموم سيتضح سبب غياب غزال في قادم الأيام، خاصة في حال شارك بصفة طبيعية في الحصة التدريبية التي سيخوضها فريقه اليوم الأحد.

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