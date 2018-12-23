غلام يشارك أساسيا ،يطيح بفارس ووناس يغيب :

حقق نادي نابولي فوزا جديدا في الدوري الإيطالي أبقاه على أثر المتصدر نادي جوفنتوس، الفوز كان على حساب نادي سبال بهدف وحيد من دون رد سجله الإسباني ألبيول في الشوط الأول، لقاء سبال يوم أمس عرف ظهورا جديدا للاعب الخضر فوزي غلام الذي شارك أساسيا ولعب لغاية الدقيقة الـ79 قبل أن يقرر المدرب أنشيلوتي سحبه وربما إراحته، حيث قدم العائد الجزائري مستوى طيبا كما جرت عليه العادة في اللقاءات الأخيرة.

فارس ظهر بوجه طيب رغم الخسارة ووناس غاب

لحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الأخر محمد سليم فارس أساسيا من جانب سبال ولعب تسعين دقيقة، ورغم الخسارة إلا أن مستوى فارس كان طيبا لأبعد الحدود، حيث ساهم كثيرا في البناء الهجومي لفريقه، بالعودة للشق نابولي مرة أخرى نشير إلى أن الجزائري الأخر آدم وناس لم يشارك وبقي حبيس الدكة، حيث فضل المدرب منح الفرصة في لقاء أمس للاعبين آخرين على حساب لوبرتو وروج اللذين لم يشارك منذ فترة.

أنشيلوتي” أعرف كيف أسير وضع غلام ”

بمشاركة غلام في لقاء أمس كأساسي يكون الجزائري قد شارك في ثلاثة لقاءات على التوالي، ليس هذا وفقط فنابولي مقبل على لقاءين في الأسبوع الحالي يومي الأربعاء والسبت المقبلين، الصحافة الإيطالية بدأت تتحدث عن مركز الظهير الأيسر خاصة أن غلام عائد من إصابة طويلة، مدرب نابولي قال في تصريحات له يوم أمس أنه يعرف كيف يسيّر وضع غلام وقال:” غلام لن يكون قادرا على لعب ثلاثة لقاءات في أسبوع واحد، سيشكل الأمر خطرا على حالته الصحية، سأعمل على تدوير اللاعبين والمراكز وأنا أعرف كيف سأقوم بذلك، لعب غلام للقاءات كثيرة متتالية قد يراه البعض رفعا من وضعه البدني لكني علينا أن نراعي الجوانب الفنية أيضا في الموضوع”.

غلام يثمن الفوز ويشكر الأنصار على التحية

بعد نهاية اللقاء وضع لاعب الخضر على مختلف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها أنه يشعر دائما بالراحة والسعادة عندما يلعب في ملعب السان باولي وأمام جماهير النادي الرائعة والوفية، الدولي الجزائري استغل الفرصة ليوجه جزيل شكره لأنصار النادي الذين خصوه بتحية كبيرة عندما هم بالخروج بديلا قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.

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