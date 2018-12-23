غوارديولا بغضب: عندما نفوز أكون عبقرياً وفي الخسارة أكون سيئاً

دافع بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن قراره بالإبقاء على الثنائي كيفين دي بروين وسيرخيو أغويرو نجمي الفريق على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2.

وسجل دي بروين هدفاً لفريقه في الدقيقة 85 عقب حلوله بديلاً ولكن نجح الضيوف في الحاق الهزيمة ببطل البريميرليغ على ملعبه وقدم هدية ثمينة لنادي ليفربول الذي ابتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط كاملة.

وسوف يواجه مانشستر سيتي فريقي ليستر سيتي وساوثهامبتون قبل أن يستضيف ليفربول على ملعب الإتحاد في بداية العام الجديدحيث انتهت المواجهة الأولى بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وحل أغويرو بديلاً لنيوكولاس أوتاميندي في الشوط الثاني بينما كانت النتيجة 2-1 لمصلحة الضيوف فيما شارك دي بروين للمرة الأولى ببطولة البريميرليغ عقب اصابته منذ قيادة الفريق للفوز على ليستر سيتي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية فيما قرر غوارديولا الدفع بجون ستونز في منتصف الملعب بدلاً من فيرناندينيو المصاب.

وأظهر غوارديولا العين الحمراء للصحافة أثناء حديثه لهم عقب اللقاء حيث تعرض المدرب الإسباني لإنتقادات قوية بسبب ابقاء الثنائي كيفين دي بروين وسيرجيو أغويروعلى مقاعد البدلاء بالمباراة.

وخلال تصريحاته للصحافة قال غوارديولا: “عندما نحقق الفوز أكون عبقرياً وعندما نتعرض للخسارة أكون سيئاً”.



وتابع: “لا أعرف ما الذي كان سيحدث في حالة مشاركة دي بروين وأغويرو من البداية فيرناندينيو كان مصاباً شعر بذلك قبل المباراة بيوم جون ستونز أدى بصورة جيدة أمام ليستر سيتي لذلك أردت أن أعطي خيارات جديدة للدفاع والتصدي للكرات الطويلة”.

وأضاف: “لقد أدى بصورة رائعة بإستثناء موقف وحيد أنا معجب بأدائه كثيراً دائماً ما أمتدح الأشخاص اللذين يحاولون دائماً التكييف مع المواقف الصعبة التي لم يعتادوا عليها”.

ونفي بيب غوارديولا أيضاً فكرة خوض المباراة بحذر وتحفظ في ظل احتفاظه بالثنائي الأساسي والأفضل بالفريق كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء.

وقال بيب عن دي بروين الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن مباريات فريقه لفترة طويلة: “كان يمكنه المشاركة في المبارة لكني قررت الاعتماد على مجموعة أخرى من اللاعبين”.

وعن أغويرو قال: “غابريال خيسوس ظهر بمستوى مميز بالمباريات الماضية وسجل هدفين في أخر مبارة ضد إيفرتون سيرجيو أغويرو يحتاج للمزيد من الوقت للعودة للتشكيلة الأساسية”.

وأضاف: “حالة دي بروين افضل نسبياً وضعنا ست أو سبع لاعبين جدد وهذا سوف يحدث في المستقبل فعندما يكون لديك الكثير من المباريات يجب أن يشارك جميع اللاعبين لقد قدموا كل شيء لديهم على الإطلاق”.

الجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب بطولة البريميرليغ برصيد 44 نقطة وهو حامل لقب أخر نسخة بالبطولة.