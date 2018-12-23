فرانكي دي يونغ نجم أجاكس أمستردام أصبح تحت تأثير التنويم المغناطيسي :

اعترف فرانكي دي يونغ لاعب وسط أجاكس أمستردام الهولندي أنه يشعر بسعادة غامرة كلما رأى صورته على أغلفة الصحف الإسبانية لأن ذلك يسعد جديه المتواجدين في إسبانيا.

وتتصدر صورة دي يونغ أغلفة الصحف في مدينة برشلونة باعتبار أن اللاعب بات قريبا من الانتقال إلى البلوغرانا في فترة الانتقالات الصيفية خاصة أن ناديه أجاكس أمستردام يرفض بشدة التفريط فيه في شهر جانفي.

وشدد دي يونغ في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه يشعر ببعض المشاعر الإيجابية خلال حضوره الكبير عبر الصحف الإسبانية من خلال اهتمام برشلونة به.

وكان والد اللاعب قد أكد في تصريحات سابقة أن أسلوب نجله يتناسب مع كل من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي ولكن فريق غواريولا أعلن انسحابه من الصفقة ليصبح البلوغرانا فقط في الواجهة.

ودخلت الكثير من الأندية في منافسة على ضم دي يونغ منها ريال مدريد الإسباني وجوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ولكن اللاعب رغب في الانضمام إلى البلوغرانا من خلال تأكيدات المقربين منه.

ولم تتضح الصورة بشأن المقابل المادي الذي يمكن لنادي برشلونة دفعه من أجل الحصول على خدمات النجم الهولندي فرانكي دي يونغ وإن كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن سعره يتجاوز 70 مليون يورو بسبب تألقه مع المنتخب الهولندي أيضا.

ولا يمانع برشلونة في التعاقد مع فرانكي دي يونغ إضافة إلى النجم الفرنسي المنتظر أدريان رابيو والذي من المتوقع أن يصل إلى ملعب الكامب نو مجانا عقب انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان في جوان 2019.