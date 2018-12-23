ماندي يضيع نقطتين وبودبوز يغيب مرة أخرى :

ضيع نادي ريال بيتيس نقطتين ثمينتين جدا في سباق المراكز الأوروبية وهذا بتعادله على أرض ملعبه ضد نادي إيبار بهدف في كل شبكة، رفقاء الدولي الجزائري عيسي ماندي قدموا مستوى كبيرا جدا وضيعوا الكثير من الفرص لكن الفريق الخصم لم يكن سهلا وخلق هو الآخر عدة فرص، وكان قريبا جدا من الخروج بالنقاط الثلاث بعد أن ضيع فرصتين سهليتين في آخر عشر دقائق، من جانب الريال شارك ماندي أساسي ولعب تسعين دقيقة وقدم مستوى جيدا كالعادة،حيث صفقت الجماهير الحاضرة على تدخلاته الموفقة في كل مرة، كما غاب الجزائري الآخر رياض بودبوز والذي لم يجلس حتى على الدكة وهو ما أشرنا إليه في عدد يوم أمس.

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