محرز يسقط بشكل مفاجئ في الدوري الإنجليزي :

حقق نادي كريستال بالاس مفاجأة الجولة وربما مفاجأة الدوري بشكل عام عندما أطاح بمضيفه المان سيتي على أرض ملعبه “الاتحاد” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، الخسارة جعلت رفقاء محرز يبتعدون عن صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط كاملة عن ليفربول، الذي يكون قد ضمن اللقب الشرفي بطل الشتاء، بالعودة لمجريات اللقاء فقد عرف سيطرة شبه مطلقة للمان سيتي لكن من دون تجسيد، حيث لم يخلق الفريق الكثير من الفرص رغم سيطرته الكبيرة على الكرة، رياض محرز وكما كان متوقعا غاب عن التشكيل الأساسي ولعب فقط آخر 25 دقيقة، ورغم أنه لمس الكثير من الكرات إلا أنها كانت كلها عادية ومن دون خطورة تذكر، لكن رغم خيبة الهزيمة إلا أنها قد تصب في صالح الجزائري كيف لا ومنافسه ستيرلينغ ظهر بوجه شاحب جدا.

احتل المركز الـ72 لأفضل 100 لاعب في العالم

من جهة ثانية فقد احتل لاعب الخضر مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الـ72 في قائمة 100 أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، وفق ما كشف عنه الموقع الإنجليزي العالمي “فور.فور.تو” ، ضمن قائمة ضمت لاعبين عربيين وهما الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومحمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي ، وحل محرز في الموقع 72 عالميا، في حين تواجد صلاح في المركز السادس عالميا وراء الفرنسي أنطوان غريزمان والكرواتي لوكا مودريتش .

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