وكيل يورينتي: نصف أندية أوروبا اتصلت بي

قال خوليو يورينتي، عم ووكيل أعمال ماركوس يورينتي لاعب وسط ريال مدريد، إن نصف أندية أوروبا اتصلت به للتعاقد مع اللاعب قبل عودته للملكي في صيف 2017.

وقال خوليو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ماركوس سيتذكر هذا اللقب طوال حياته، إنه أول لقب يساهم فيه بقوة، الاستمرار في ريال مدريد أمر جيد، لكننا كنا نعرف أنه لن يكون جيدًا لتطوره”.

وأشار إلى أنه كان هناك خيار للرحيل على سبيل الإعارة حتى مباراة رايو فاليكانو، بالليغا، والتي أقيمت في نوفمبر الماضي.

واختتم: “عندما انتهت إعارته إلى ديبورتيفو ألافيس، اتصلت بي نصف أندية أوروبا، حتى الفرق التي كانت ستشارك بدوري أبطال أوروبا”.

يذكر أن يورينتي كان أفضل لاعب في نهائي كأس العالم للأندية يوم أمس، والذي جمع بين ريال مدريد والعين، وسجل أول أهدافه مع الفريق الملكي بعد 71 مباراة خاضها بقميصه حتى الآن.

وكان يورينتي، قد قضى موسم 2016 ـ 2017 معارا إلى ألافيس قبل أن يعود لريال مدريد مجددا.