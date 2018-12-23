يورغن كلوب عن ميسي وكريستيانو :”لديّ صورة سيلفي واحدة على هاتفي النقّال”

ظهر مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، في أحد مقاطع فيديو من إنتاج قناة النادي الرسمية مُتحدثَا عن ثنائي الذهب في عالم كرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كلوب (51 عامًا) أجاب عن سؤال في المقطع حول “من الأفضل بين رونالدو وميسي”، لكنها لم تكن حاسمة بقدر ما آتت ذكية..

“لديّ صورة سيلفي واحدة على هاتفي النقّال وتجمعني مع ميسي، رونالدو كان معنا في نفس الغرفة أيضًا”، كانت هذه إجابة كلوب على سؤال المُحاور.

ومع إقرار المدرب الألماني بأفضلية ميسي على رونالدو وأنه الأفضل في العصر الحديث، إلا أن لاعبه المفُضل عبر التاريخ هو البرازيلي بيليه وقد أعلن عن ذلك في عديد المناسبات، وعاد ليؤكد الأمر خلال الفيديو..



“لقد كان يخبرني والدي دائمًا هذا، مهما يقول الناس في المستقبل سيظل بيليه الأفضل، لقد قابلته أثناء كأس العالم 2006، أنا لست من هذا النوع الذي يتوتر، لكنني تصببت عرقًا عند رؤيته”.

كلا النجمين لم يظفرا بأي جوائز فردية للمرة الأولى منذ عام 2008، حيث احتكر نجم ريال مدريد لوكا مودريتش جميع الجوائز هذا الموسم بعدما ظفر بجائزة ذا بيست والكرة الذهبية وأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في كأس العالم، في موسم صفري لكليهما.