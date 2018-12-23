25 مليون جنيه إسترليني تحسم صفقة سولشاير الأولى في مانشستر يونايتد

بدأ المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهمة تصحيح الأوضاع داخل أروقة قلعة الشياطين الحمر، والتي أفسدها البرتغالي مورينيو في الأونة الأخيرة، قبل خروج قرار رحيله للنور.

تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حدد أولى الصفقات الفعلية التي يرغب في جلبها إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النرويجي جوش كينغ مهاجم فريق بورنموث بات هدفاً قوياً لمواطنه مدرب الشياطين الحمر، حيث يبحث بكل قوة إعادة اللاعب من جديد إلى مدينة مانشستر من بوابة اليونايتد.



سولشاير من أشد المعجبين بالمهاجم صاحب الـ26 عاما، والذي سبق له اللعب بقميص مانشستر يونايتد في مرحلة الشباب، قبل أن يرحل لبدء مشواره ويثبت نفسه كلاعب كبير في الدوري الإنجليزي على الساحل الجنوبي بقميص بورنموث.

مهاجم بورنموث تبلغ قيمته السوقية الحالية 25 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مدرب الأخير إيدي هاو سيكون في حاجة ماسة للاحتفاظ بنجم خط هجومه وعدم التفريط في خدماته على الأقل في منتصف الموسم.

إدارة اليونايتد ستضع الأموال تحت تصرف مدربها الجديد مع فتح باب الإنتقالات الشتوية، من أجل تعزيز صفوف الفريق، خاصة في ظل رغبة سولشاير في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار.

اليونايتد سيواجه منافسة شرسة في سباق التوقيع مع المهاجم النرويجي المتألق، حيث يرغب الفريق اللندني توتنهام هوتسبير في الظفر بخدمات كينج أيضاً في جانفي المقبل.

جوش كينغ قدم مستويات مميزة مع إنطلاقة الموسم الحالي من البريميرليغ، حيث يعد واحداً من العناصر الأساسية في تشكيلة بورنموث، ونجح في تسجيل خمسة أهداف هذا الموسم، بينما سجل 9 أهداف في الموسم الماضي.

في الوقت نفسه، يتطلع مانشستر يونايتد للتوقيع مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع، حيث اتجهت الأنظار صوب المدافع الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو نجم بورتو البرتغالي لضمه في الشتاء.

إلا أن الأمر لن يكون سهلاً على كتيبة الأحمر، في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني هو الأخر في الحصول على خدمات مدافع الفريق البرتغالي في جانفي، إضافة لتمسك بورتو الكبير بلاعبه والاستعدادا لتقديم عقد جديد له للبقاء في ملعب الدراغاو.

وكان النرويجي سولشاير قد قدم بداية مثالية في أولى مبارياته مع كتيبة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزاً ساحقاً أمس السبت على حساب نظيره فريق كارديف سيتي.

وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة بقيادة مدربه الموقت، مهاجمه النروجي السابق، أولي غونار سولسكاير.

وعيِّن سولسكاير الأربعاء مدربا للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم غداة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ 1990.

وظهر مانشستر يونايتد بأسلوبه الهجومي الذي تميز به مع مدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون، خلافا للأسلوب الدفاعي لمورينيو، فأثمرت الخطة التكتيكية الجديدة خماسية في مرمى كارديف سيتي الفريق الذي أشرف على تدريبه سولسكاير سابقا.