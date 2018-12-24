أنشيلوتي يرفض رحيل وناس :

كشف موقع إل ماتينو الإيطالي أن مدرب نادي نابولي كرالو أنشيلوتي يرفض رحيل الدولي الجزائري آدم وناس عن الفريق الموسم الحالي بالنظر إلى حاجته له رغم عدم الاعتماد عليه كثيرا، فالمدرب الإيطالي يعرف جيدا قدرات اللاعب وما بإمكانه فعلا لما تتاح الفرصة كاملة، كما انه كان وراء بقائه في الفريق الصيف القادم، غير أن هذا لن يكون كافيا ربما لإقناع اللاعب بالبقاء وهو الباحث عن اللعب بشكل منتظم في واحد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه هذا الشتاء ولو كشكل إعارة في صورة جنوة، كييفو وسامبدوريا.

منحه ضمانات بإشراكه أكثر

رفض أنشيلوتي رحيل وناس في لميركاتو الشتوي الحالي، مرده التحديات التي تنتظر الفريق في أكثر من منافسة ونابولي بحاجة إلى كل لاعبيه، فأنشيلوتي بحسب الإعلام الايطالي يكون قد وعد خريج نادي بوردو الفرنسي بمنحه ضمانات للعب أكثر فيما تبقى من الموسم، خاصة لعلمه أن وناس تنتظره كأس أمم إفريقيا مع الجزائر وبقاؤه على هذه الوضعية سيبعده نهائيا من حسابات الناخب الوطني.

ب-ب

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