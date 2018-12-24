الخضر يطيرون إلى الدوحة تحسبا لمواجهة قطر الودية :

شدت أمس بعثة المنتخب الوطني المحلي بقيادة المدرب جمال بلماضي الرحال إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مواصلة التحضير هناك للقاء الودي، الذي سيجمعهم بالمنتخب القطري يوم الخميس القادم في إطار لاستعدادات العنابي لكأس آسيا، وتبدو العناصر الوطنية التي يتقدمها لاعبان محترفان وهما بونجاح وبلايلي عازمة على تقديم مستوى يليق بسمعة الكرة الجزائرية أمام منافس جد محترم.

أجروا حصة تدريبية قبل السفر

مثلما كان مبرمجا أجرى رفقاء شيتة حصة تدريبية في الصباح بمركز سيدي موسى قبل التوجه إلى المطار ومنه إلى الدوحة، بما أن الخضر لن يجروا أية حصة تدريبية بعد السفرية التي كانت شاقة ودامت أكثر من ست ساعات.

حصة استرخائية اليوم

بحسب البرنامج الذي ضبطه الناخب الوطني رفقة مساعديه سيكتفي الخضر اليوم بحصة استرخائية فقط للتخلص من تعب السفرية الشاقة، على أن يشرع بداية من حصة الثلاثاء في وضع الرسم التكتيكي والتشكيلة التي سيعتمد عليها أمام قطر، مع وضع آخر اللمسات في الحصة الأخيرة التي تسبق اللقاء يوم الأربعاء القادم على أرضية الملعب الرئيسي.

تنافس كبير من المحليين والمنتخب الأول حلم الجميع

عرفت الحصص التدريبية التي خاضها المنتخب المحلي بمركز سيدي موسى، تنافس وندية كبيرة بين اللاعبين المتواجدين في التربص تحت أعين الطاقم الفني الذي هو بصدد اكتشاف العديد منهم، خاصة أن الهدف بالنسبة للاعبين ليس التواجد في ودية قطر بقدر التواجد مع مجموعة المنتخب الأول خلال تربص مارس القادم.

لاعبو المنتخب الأول تحت ضغط كبير

يتواجد اللاعبون الذي شاركوا من قبل مع المنتخب الأول في لقاء الطوغو ضمن تصفيات كان 2019 تحت ضغط رهيب، وخاصة المحليين منهم في صورة شيتة ومزيان لأنهم يدركون أن مكانتهم مهددة في حال تألق لاعبين آخرين في نفس منصبهم، إضافة إلى تركيز الناخب الوطني عليهم بشكل كبير جدا في التربص.

ب-بكوش

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