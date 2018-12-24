بلايلي: “أنا متواجد هنا لإقناع الناخب الوطني أكثر”

يبدو أن لاعب الترجي يوسف بلايلي مقتنع كثيرا بما قدمه في اللقاء الماضي ضد الطوغو، ففي تصريحات مقتضبة أدلى بها يوم أمس قبل السفر لقطر قال بلايلي أنه يعمل على إقناع الناخب الوطني “أكثر” وهذا من أجل ضمه بشكل نهائي للمنتخب وفي هذا الشأن قال: ” الناخب الوطني كلمني وأنا سعيد جدا لأنني هنا، أريد أن أقدم كل ما لدي لإقناع الناخب الوطني أكثر “، ويعتبر بلايلي إلى جانب بونجاح المحترفين الوحيدين اللذين رخصا لهما ناديهما بالحضور وهذا بسبب توقف الدوري في كل من تونس وقطر وهو أمام فرصة من ذهب رغم الإرهاق للتأكيد لبلماضي أنه لاعب يستحق بالفعل لبقاء مع المنتخب الأول ولعب كأس إفريقيا القادمة.

بورقعة-ع

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