بلفوضيل يعود كأساسي ويتعادل على أرضه :

أخفق نادي هوفنهايم في تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده عندما فرض عليه الضيف نادي ماينز التعادل على ملعبه لحساب الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني “بوندسليغا”، فرغم تقدم أصحاب الأرض بهدف في الد11 إلا أن ماينز عدل الكفتين في الد16 وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء رغم محاولات هوفنهايم، الذي حرمته العارضة الأفقية من أربعة أهداف، واحدة منها كانت للدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل الذي عاد من جديد إلى التشكيلة الأساسية مع لعب كامل أطوار المواجهة وبمستوى جيد جدا، نال عليه علامة من بين الأحسن في فريقه.

ب-ب

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