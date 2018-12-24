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بلماضي: “لقاء قطر سيكون فرصة لاختيار بعض اللاعبين للفريق الأول”

24 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 26 زيارة

أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي بتصريحات يوم أمس قبل امتطاء الطائرة المسافرة صوب قطر، الناخب الوطني ثمّن لقاء يوم الخميس وأكد على أهميته وشرح ذلك بالقول: “لقاء قطر سيكون فرصة من أجل معاينة بعض اللاعبين فمنذ تعييني على رأس المنتخب الوطني تابعت بعضهم في الدوري وكؤوس إفريقيا وهذا لجمع أكبر قدر من المعلومات عنهم، لقاء قطر سيكون فرصة ممتازة لأجل اقتناء بعض اللاعبين من أجل الدخول في المنتخب الأول، اللقاء هو لقاء دولي وبمستوى عالي وعلى اللاعبين تقديم ما عليهم أمام منافس محترم وإظهار إمكانياتهم الحقيقية “.
بورقعة-ع

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